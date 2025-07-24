شكرا لقرائتكم خبر عن ستارمر: ندعم جهود مصر وأمريكا وقطر لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر أن بلاده تدعم بقوة جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة التى تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال ستارمر: "إننا نشهد كارثة إنسانية فى غزة"، مؤكدا أن المعاناة والمجاعة فى القطاع أمر لا يوصف ولا يمكن تبريره. ورغم خطورة الوضع منذ فترة، إلا أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة ويستمر فى التدهور.

وفى بيان أصدره، اليوم الخميس، ونشرته الحكومة البريطانية، أضاف ستارمر أنه سيجرى مكالمة طارئة مع شركاء مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، غدا الجمعة؛ لمناقشة ما يُمكن فعله بشكل عاجل لوقف القتل وتوفير الغذاء الذى يحتاجه المواطنون بشدة، مع اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم.

وتابع ستارمر: "نتفق جميعا على الحاجة المُلحة لإسرائيل لتغيير مسارها والسماح بدخول المساعدات التى تشتد الحاجة إليها إلى غزة دون تأخير".

وأكد أنه من الصعب أن نرى مستقبلا مُشرقا فى مثل هذه الأوقات العصيبة. ولكن لا بد لى من تكرار دعوتى لجميع الأطراف للمشاركة بحسن نية، وبسرعة، للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، ولحماس للإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط. ونحن ندعم بقوة جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لضمان ذلك.

وفى ختام بيانه.. قال ستارمر: "نؤكد أن إقامة دولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. إن وقف إطلاق النار سيضعنا على الطريق نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتوصل إلى حل الدولتين الذى يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".