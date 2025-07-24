شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى: نواجه أزمة مياه خانقة فى طهران والوضع بلغ مرحلة حرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان من تفاقم أزمة المياه فى العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن الوضع بلغ مرحلة حرجة قد تُجبر نحو 15 مليون شخص على مغادرتها.



وفى تصريحات نقلتها قناة "العالم الإيرانية" أكد بزشكيان أن "الوضع خطير، ولم تعد طهران تمتلك مياهًا فعلية".



وأكد أن خيار نقل العاصمة إلى موقع بديل أصبح مطروحًا كحل عاجل.



وتواجه إيران أزمة مائية خانقة تمتد إلى أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط تقارير تنذر بقرب نضوب بعض المصادر المائية الأساسية، ما يضع البلاد أمام تحدٍ بيئى وإنسانى غير مسبوق.