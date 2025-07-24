شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة فى الظل 40 درجة.. تحذير من وصول الموجة شديدة الحرارة لذروتها غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة غدا الجمعة، حيث تبدأ تصل هذه الموجة والتى بدأت من الثلاثاء الماضى لذروتها .

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة على القاهرة غدا فى الظل تسجل 40 درجة ونشعر بدرجات حرارة أعلى بدرجتين او 4 درجات بفعل الرطوبة .

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة 25 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء, ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.