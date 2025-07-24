شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ينعى وفاة شقيق رئيس المجلس.. والعزاء السبت بمسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المهندس أحمد الجمل، شقيق عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي وافته المنية اليوم.

وأكد مرسال، أن الاتحاد العام، بكافة نقاباته العامة ولجانه النقابية على مستوى الجمهورية، يشارك الأسرة الكريمة الأحزان في هذا المصاب الجلل، متوجها بخالص العزاء والمواساة إلى عبد المنعم الجمل، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار الأمين العام إلى أن العزاء يقام يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساء، بمسجد آل رشدان (قاعة الفتح).