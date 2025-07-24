شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 19 ألف طفل خلال الحرب على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم الخميس إن عدد الأطفال الذين استُشهدوا فى الحرب على قطاع غزة وصل إلى 19 ألف طفل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر بمستشفيات غزة إن 51 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 12 من طالبي المساعدات.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 59,587 شهيد، و143,498 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن من بين الحصيلة 8,447 شهيد، و31,457 مصاب، منذ 18 مارس الماضي، أى منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات بلغ 23 شهيدًا وأكثر من 68 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,083 شهيد وأكثر من 7,275 إصابة.

وبينت، أنه وصل إلى المستشفيات 89 شهيدًا (بينهم 10 شهداء جرى انتشالهم)، و453 مصابًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.