شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تختتم ورشة عمل لمحاكاة الاستجابة التنظيمية للطوارئ الصحية والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت هيئة الدواء المصرية، فعاليات ورشة العمل بعنوان "مناقشة الجاهزية التنظيمية بين ممثلي الهيئة ومنظمة التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للأوبئة"، والتي نُظمت بالتعاون مع منظمة (CEPI)، بهدف تعزيز الجاهزية التنظيمية والاستجابة الاستباقية للطوارئ الصحية والأوبئة، بما يعكس التزام الهيئة بتطوير النظم التنظيمية، ودعم التكامل والتعاون الدولي لضمان حماية الصحة العامة وسرعة الاستجابة في مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

افتتح الورشة الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، مؤكدًا أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار التزام هيئة الدواء المصرية المستمر بدعم أمن الصحة العالمية، وأهمية التعاون مع الشركاء الدوليين مثل CEPI، وبناء القدرات التنظيمية المستدامة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ وبائي في المستقبل.

انعقدت الورشة على مرحلتين: افتراضية وحضورية؛ بهدف محاكاة سيناريوهات الاستجابة التنظيمية في حالات الطوارئ الصحية، ومراجعة الأطر والآليات التنظيمية وعمليات اتخاذ القرار أثناء الأزمات، بما يُعزز كفاءة النظم التنظيمية وسرعة إتاحة اللقاحات والأدوية المنقذة للحياة خلال تفشي الأوبئة والأمراض المتوطنة.

وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات، وتكامل النظم التنظيمية، وتوظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستثمار المستمر في تنمية القدرات البشرية والتقنية؛ لضمان استجابة صحية أكثر فعالية وعدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.

شارك في الورشة من جانب هيئة الدواء المصرية، د. داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة، ود. هبة الله إبراهيم عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة للمستحضرات الحيوية، ود. رانيا إبراهيم حسن، مدير عام الإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية، ود. سندس محمد السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية، وممثلين عن الإدارات المركزية.

من جانب منظمة CEPI، شارك كل من السيدة جاكلين أكواه، مسئولة الشؤون التنظيمية لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، والدكتوريوخين أورباخ، رئيس الشؤون التنظيمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA). كما حضرت السيدة نانسي نجوم، ممثلةً عن برنامج تنسيق وتوحيد الإجراءات التنظيمية للأدوية في إفريقيا (AMRH) التابع للوكالة التنموية للاتحاد الإفريقي (AUDA-NEPAD) بصفة مراقب.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تُعد أول سلطة تنظيمية في إفريقيا تحقق مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية لكل من الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا، وتم اعتمادها كمركز تميز تنظيمي إقليمي (RCORE) من قبل AUDA-NEPAD، وهي عضو نشط في عشر منظمات وشبكات دولية، إلى جانب توقيعها عدة اتفاقيات تعاون لتعزيز التكامل التنظيمي الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز التكامل والتعاون الدولي، وتطوير النظم التنظيمية بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الصحة العامة، مع استمرار الاستثمار في بناء القدرات وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية في المجال التنظيمي الدوائي.