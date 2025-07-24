شكرا لقرائتكم خبر عن عشائر غزة: نرفض تشويه دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا لشؤون العشائر فى قطاع غزة عن رفضها القاطع لأى محاولات تهدف إلى تشويه أو التقليل من الدور التاريخى والمحورى الذى لعبته ولا تزال تلعبه جمهورية مصر العربية فى دعم القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطينى من أجل حقوقه المشروعة.

واكدت الهيئة أن مصر كانت وستظل سندًا وعونًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، مقدمةً كافة أشكال الدعم السياسى والدبلوماسى والإنسانى على مر العقود.

اوضحت أن تضحيات مصر ومواقفها الثابتة تجاه فلسطين راسخة فى ذاكرة التاريخ، ولا يمكن لأى ادعاءات مغرضة أن تمحو هذا الدور النبيل.

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر جميع الأطراف إلى تحرى الدقة والموضوعية عند تناول هذا الملف الحساس، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التى تهدف إلى بث الفرقة والتشكيك فى المواقف الوطنية الأصيلة.

جددت الهيئة تأكيدها على أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، وأن مصر ستبقى فى طليعة الدول الداعمة لها حتى نيل الشعب الفلسطينى لكافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.