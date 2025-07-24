شكرا لقرائتكم خبر عن ويتكوف: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس "الأنانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، إنه قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حركة حماس.

ووأكد ويتكوف أن رد حماس يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار فى غزة.

وأضاف "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس منسقة أو حسنة النية"، مؤكدا " سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لسكان غزة.

وأشار ويتكوف "من المؤسف أن تتصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية. نحن مصممون على السعى لإنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة".