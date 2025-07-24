شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر ناهز 71 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية فى منزله بعد دخوله المستشفى قبل أسابيع قليلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أنه تم العثور على هوجان ، المولود باسم تيري جين بوليا، ميتًا في منزله في كليرواتر بولاية فلوريدا صباح يوم الخميس.

واستجاب رجال الإنقاذ للمنزل بعد تلقي مكالمة حول "سكتة قلبية"، وذكرت التقارير أن سيارات المسعفين ودوريات الشرطة كانت متوقفة خارج منزل هوجان صباح يوم الخميس.

ويعد المصارع الأمريكى هولك هوجان من أشهر نجوم المصارعة الحرة الاستعراضية على مر تاريخها، حيث وصل إلى قمة الشهرة والثراء، واستغل هوجان بنيته العضلية الضخمة، حيث كان طوله يناهز المترين، واحترف المصارعة الحرة عام 1978 وعمره 25 عاما، وبعدها بعامين انضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" (WWE)، ليبلغ خلال سنوات قليلة أوج الشهرة الرياضية.

وصلت شعبيته إلى حجم كبيرة، حيث شكلت مجموعة كبيرة من جماهير المصارعة الحرة "ألتراس" لتشجيعه، وأطلقت على نفسها لقب "مجانين هولك" (Hulkamaniacs).