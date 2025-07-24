يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة فى أحياء عدة بالعاصمة منازل وسيارات متسببة فوضى عارمة.

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فيضانات عارمة اجتاحت المدينة، مما أدى إلى خسائر كبيرة فى الممتلكات العامة والخاصة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ترصد حجم الدمار الذى خلفته الفيضانات الشديدة التى أضرت بالسيارات والمبانى.

شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات تسبح.. فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية