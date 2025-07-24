شكرا لقرائتكم خبر عن السيارات تسبح.. فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فيضانات عارمة اجتاحت المدينة، مما أدى إلى خسائر كبيرة فى الممتلكات العامة والخاصة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ترصد حجم الدمار الذى خلفته الفيضانات الشديدة التى أضرت بالسيارات والمبانى.
وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة فى أحياء عدة بالعاصمة منازل وسيارات متسببة فوضى عارمة.
This evening: Heavy flooding near Giyon Hotel in Addis Ababa, Ethiopia. July 23, 2025.
Vehicles swept away as floodwaters gushed through the streets of Addis Ababa
