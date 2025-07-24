الارشيف / أخبار مصر

السيارات تسبح.. فيضانات عارمة تجتاح العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (فيديو)

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فيضانات عارمة اجتاحت المدينة، مما أدى إلى خسائر كبيرة فى الممتلكات العامة والخاصة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ترصد حجم الدمار الذى خلفته الفيضانات الشديدة التى أضرت بالسيارات والمبانى.

 

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة فى أحياء عدة بالعاصمة منازل وسيارات متسببة فوضى عارمة.

 

