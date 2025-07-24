شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تلاحق "الإرهابية".. إخوانى على مشارف الترحيل وتحرك وشيك بالكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قيادى إخوانى يدعى أيمن سليمان يعمل فى مستشفى فى سينسيناتى خلال فحص روتينى لوضعه فى الولايات المتحدة، حيث أعلنت أنه مدرج على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالى للإرهاب لارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية.

وفقا لمجلة رولينج ستون، الغت إدارة ترامب الوضع القانونى لسليمان بسبب صلاته بجماعة الإخوان الإرهابية، وكان قد حصل على حق اللجوء خلال رئاسة ترامب الأولى ومنذ ذلك الحين، يقول إنه يسعى جاهدا للحصول على جنسيته الأمريكية، ولإحضار عائلته إلى الولايات المتحدة للانضمام إليه.

دخل أيمن سليمان، إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وحصل على اللجوء عام 2018 ومع ذلك، ألغت إدارة الرئيس بايدن وضع لجوئه وأدرجته على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالى لمراقبة الإرهاب وكان الرجل قد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية فى محاولة لإزالة القرار، ومن المحتمل أن يتم ترحيله الان من قبل إدارة الهجرة والجمارك.

خلال الفترة الأخيرة، اتخذت الولايات المتحدة خطوات نحو تصنيف الإخوان منظمة إرهابية رسميا، فقبل أسبوعين قدم السيناتور الجمهورى تيد كروز مشروع قانون امام الكونجرس لتصنيف المنظمة "إرهابية"، يحمل التشريع عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.

ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية الأمريكية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.

ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهى إجراء من الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمى من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمى، وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأمريكيون من إجراء أى معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.