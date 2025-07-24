شكرا لقرائتكم خبر عن 27 برنامجا تؤهلك لمجالات المستقبل.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى العدد المطبوع الصادر اليوم السبت، مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها " 27 برنامجا تؤهلك لمجالات المستقبل.. ”الخليج 365” تسلط الضوء على المجالات المواكبة لمتغيرات سوق العمل.. الاستزراع السمكى والأحياء المائية.. تكنولوجيا محركات وجرارات القطارات.. وهندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية الأكثر أهمية".

اقرأ فى العدد غدا - غزة تستقبل 166 شاحنة مساعدات من معبرى "زيكيم وكرم أبو سالم".. القاهرة تكشف عن ترتيبات إدخال 180 شاحنة.. وحماس تسلم ردها حول اتفاق وقف النار.. والهلال الأحمر يستعد لإدخال مزيد من الدعم

- الرئيس السيسى يعزى بوتين والشعب الروسى فى ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب فى شرق روسيا

- بيان مشترك لـ10 دول يدين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

- طلاق الحرب.. الفرار من جحيم الزوجية تحت النار.. ”الخليج 365” تكشف: رحلة شقاء لـ"سودانيات" للانفصال عن أزواجهن وسط المعارك الضارية

- "مدبولى" يشيد بـ"الشكاوى الحكومية" ويوجه بتعزيز الاستجابة السريعة للمواطنين

- اكتشافات أثرية لمبان سكنية وكنائس وجدارية تصور السيد المسيح وهو يشفى المرضى

- "الجبهة الوطنية" يشعل الشارع بمؤتمرين جماهيريين فى يوم واحد لمرشحى "الشيوخ".. قيادات الحزب للمواطنين: صوتكم أمانة من أجل الوطن.. والسيد القصير يوجه 7 رسائل: ندعم القيادة السياسية.. والمشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى

- "مدبولى" يؤكد أهمية بناء الوعى فى تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات

- تخرج دورتين من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعى بعد إتمام دوراتهم بالأكاديمية العسكرية

- 3 مشروعات صينية جديدة تدعم توطين صناعة المنسوجات فى مصر

- محمود محيى الدين يطالب بإصلاح النظام المالى العالمى.. ويؤكد: ضرورة لا تحتمل التأجيل



