شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر لدى موسكو تحتفل بالذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو، حفل استقبال بدار السكن المصرى بمناسبة الذكرى 73 لثورة يوليو المجيدة، وذلك بحضور السفير/ سيرجى فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسى، وعدد من المسؤولين الروس وأعضاء السلك الدبلوماسى فى روسيا وممثلى الشركات الروسية التى تتعاون مع مصر.

وألقى سفير مصر كلمة خلال الحفل أشاد فيها بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وروسيا، متناولًا أوجه التعاون المتعددة بين البلدين، لاسيما فى قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة.

احتفال سفارة مصرفى روسيا

وأضاف السفير/ نزيه النجارى، أن العام الحالي شهد محطات هامة فى العلاقات الثنائية حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي موسكو فى شهر مايو الماضى للمشاركة فى احتفال روسيا بالذكرى الثمانين ليوم النصر، كما تم عقد اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين فى موسكو خلال شهر مايو الماضى.



جانب من الاحتفال

كما نوه السفير المصرى فى كلمته إلى أنه مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى نادت بالحرية والاستقلال، فإنه يتعين التذكير بمعاناة الشعب الفلسطينى فى بحثه عن الاستقلال والحرية وصراعه المُستمر ضد الاحتلال الإسرائيلى، مُشيرًا إلى الأزمة الإنسانية الطاحنة فى قطاع غزة والضفة الغربية جراء عمليات الإبادة التى ترتكبها إسرائيل، مُستعرضًا الجهود التى تبذلها مصر فى هذه القضية، ومُعربًا عن حتمية أن يحِل السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بعد انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعبر انهاء الوضع الانسانى الكارثى فى الاراضى الفلسطينية على نحو عاجل بما يحافظ للفلسطينيين على انسانيتهم وكرامتهم وحقوقهم المشروعة.