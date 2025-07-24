شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنهى خدمة مشرف قطار بسبب تأخير الركاب نصف ساعة بمحطة تلا والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقف قطار بمحطة تلا بالمنوفية لمدة نصف ساعة لعدم وجود مشرف القطار.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنه فى ظل قيام الهيئة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة ومتابعة انتظام حركة القطارات على مستوى الشبكة تلاحظ أن قطار 123 ركاب القاهرة منوف طنطا أثناء توقفه بمحطة تلا، الساعة 23.30 لمقابلة قطار 560 وحال قيام قطار 123 من محطة تلا، تلاحظ لناظر المحطة عدم وجود مشرف القطار ويدعى كامل فتحي كامل أبو دهب، الأمر الذى دفع ناظر المحطة على الفور بحجز القطار وتعين مشرف قطار آخر وتسيلمه مهمات السلامة الخاصة بمسير حركة القطار، وتم استئناف مسير حركة القطارات دون حدوث أى إخلال فى حركة القطارات على الخط.

وايماء إلى تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم التستر على أي إهمال أو تقصير في أداء العمل والتصدي بكل حزم لعدم الانضباط في أداء المهام الموكلة لأي موظف، وفي إطار منهج الشفافية والمصداقية التي تتبعها الهيئة في كافة ما يتعلق بها من أحداث، فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنهاء خدمة مشرف القطار رقم 123 نتيجة إخلاله الجسيم بمهام وواجبات عمله ومجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا نتيجة لعدم المتابعة الدقيقة لعناصر التشغيل التابعة لها.

وأضافت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها إنه إيماء إلى ما نشر عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود مياه بدورات مياه قطار ٢٠١٥ المتجه من أسوان إلى القاهرة، وفي ضوء تكليفات الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون مع أى مقصر في خدمة جمهور الركاب وبعد التأكد من صحة الواقعة، فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإنهاء خدمة رئيس وردية شركة الخدمات المتكاملة المسئول عن تموين العربات بالمياه ويدعى إسلام محمد صالح وكذلك مجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا لاهمالهم في متابعة الأعمال الموكلة لهم.



وتؤكد الهيئة أن التعليمات الصادرة لكافة العاملين بها ترتكز على التسابق لخدمة جمهور الركاب، كما تؤكد الهيئة على عدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال أى تقصير أو تهاون فى قواعد ولوائح التشغيل حفاظا على سلامة الركاب وانتظام العمل وتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وأضافت وزارة النقل على أن ما يتم تناوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي من توجيه سهام النقد والتجريج لوزارة النقل ومحاولة البعض من التقليل من حجم الانجازات والمشروعات التي تمت وجاري تنفيذها لخدمة جمهور الركاب لن تثني وزارة النقل عن الاستمرار في تطوير مرفق السكك الحديدية وتنفيذ كافة المشروعات العملاقة التي تخدم المواطنين وتقدم لهم اعلى مستويات الخدمة.