وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال فى المحطة الخامسة والأخيرة من جولته فى غرب إفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يختتم د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة جولته فى غرب إفريقيا بالتوجه إلى جمهورية السنغال اليوم الخميس، فى المحطة الخامسة والأخيرة من الجولة.

من المقرر أن يجرى وزير الخارجية مباحثات رسمية مع عدد من كبار المسئولين فى السنغال، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، تستهدف تعميق التعاون الثنائى فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية، فضلًا عن مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات التدريب وبناء القدرات.

كما تتناول الزيارة التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية ذات الأولوية، خاصة المتعلقة بالأمن فى منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مناقشة آليات دعم العمل الإفريقى المشترك فى إطار الاتحاد الإفريقى والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.