شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعلن عزمها الانضمام لشكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البرازيل عزمها الانضمام إلى الشكوى التى قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتى تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة" فى قطاع غزة، بحسب شبكة العربية.

وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية أنها "فى المرحلة النهائية من التقدم بطلب رسمي" للانضمام إلى الدعوى التى بدأتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهى أعلى هيئة قضائية فى الأمم المتحدة ومقرها لاهاي.

وانضمت دول أخرى مثل بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى الشكوى.

وانتقدت إسرائيل الشكوى، نافيةً ارتكابها إبادة فى قطاع غزة.

وفى قرارات صدرت فى يناير ومارس ومايو 2024، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل قصارى جهدها "لتجنب" أعمال الإبادة خلال عملياتها العسكرية فى قطاع غزة، بما فى ذلك توفير مساعدات إنسانية عاجلة لتفادى مجاعة.

ودان بيان صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية "العنف الأعمى" ضد المدنيين و"استخدام التجويع كسلاح حرب".

وأضاف البيان: "لا يمكن للمجتمع الدولى أن يقف مكتوف الأيدى أمام الفظائع المستمرة"