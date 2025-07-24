شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم فى مدينة أليكساندروبوليس اليونانية والسلطات تدفع بـ4 طائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق هائل في مدينة أليكساندروبوليس الساحلية اليونانية، صباح اليوم الخميس، حيث أرسلت السلطات ثلاث طائرات مخصصة وطائرة هليكوبتر للمساعدة في إخماد الحريق بالمياه.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن الحريق اندلع في ضواحي منطقة مايستروس، إحدى ضواحي مدينة أليكساندروبوليس الواقعة في شمال شرق اليونان.



وبُعثت رسالة تنبيه إلى سكان المنطقة عبر رقم الطوارئ بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل، تُطالبهم بالاستعداد لاحتمال الإجلاء، في ظل اقتراب ألسنة اللهب من منازل ومبان قريبة.



وكان الحريق قد بدأ في مجرى مائي جاف، قبل أن ينتشر بسرعة في أراض مغطاة بالأحراش الجافة القابلة للاشتعال، مما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق المدينة الساحلية وأجزاء من منطقة إفروس المجاورة.



وتُشارك عشرات من فرق الإطفاء وعمال البلدية وصهاريج المياه، إلى جانب متطوعين وسكان محليين، في جهود السيطرة على الحريق، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.