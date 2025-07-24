شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال: عودة فريق التفاوض للتشاور بعد رد حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن عودة فريق التفاوض من الدوحة إلى إسرائيل لإجراء مشاورات داخلية، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على المقترحات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وأكد المكتب في بيان تقديره لجهود الوسطاء، وعلى رأسهم مصر وقطر والمبعوث الأمريكي ويتكوف، في محاولة تحقيق اختراق في المحادثات الجارية.