191 مسجدا مرشحا لتنفيذ بروتوكول تعاون الأوقاف والتعليم لفصول الأطفال بقنا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأوقاف بقنا، عن أسماء المساجد المرشحة لتنفيذ بروتوكول التعليم، لعمل فصول تعليمية للأطفال بأوقاف قنا.

وقال الشيخ محمد ذكي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن عدد المساجد المرشحة للبروتوكول وصل إلى 191 مسجد بمختلف إدارات أوقاف قنا، وتأتي البداية من قنا على أن يعمم تدريجيا على مستوى الجمهورية.

وكان قد كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، عن تفاصيل بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد بين الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، حيث إن التنفيذ سيكون خلال الصيف، على أن يكون بداية التنفيذ التجريبي في محافظة قنا كبداية بواقع مسجد في كل قرية وحي، تحت إشراف مشترك من الوزارتين.