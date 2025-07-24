شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مقابل رغيف العيش.. 80 طفلا فى غزة ماتوا من الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون صحيون في غزة، إن أكثر من 110 فلسطينى لقوا حتفهم بسبب الجوع بما في ذلك 80 طفلا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Independent.



حرب التجويع

ووصف الفلسطينيون الجوعى الرعب المتفاقم في غزة بأن مستويات الجوع الكارثية تجبرهم على المخاطرة بالموت من أجل المساعدات وتداول ذهبهم الشخصي مقابل الدقيق.

بلغت معدلات الجوع المتزايدة في قطاع غزة ذروتها في الأيام الأخيرة، ووفق مسؤولين صحيين فلسطينيين، سُجِّلت معظم الوفيات المرتبطة بالجوع، وعددها 111 حالة، في الأسابيع الأخيرة، وكان من بينهم 80 طفلاً.

فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على كمية الغذاء والمساعدات المسموح بدخولها إلى غزة، حيث حدّت من دخول المساعدات إلى بضع شاحنات يوميًا بعد حصار شامل دام أحد عشر أسبوعًا في وقت سابق من هذا العام، ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن المساعدات التي تُدخل القطاع لا تُمثل سوى قطرة في بحر ما هو مطلوب.

قتلت القوات الإسرائيلية مئات الفلسطينيين أثناء اندفاعهم للحصول على الطعام من العدد المحدود من شاحنات المساعدات، وفقًا لمصادر ميدانية، مما أثار إدانة واسعة النطاق، بما في ذلك من العديد من حلفائها.

كما استمرت الهجمات في الضفة الغربية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية فتيين فلسطينيين، أحمد الصلاح (15 عامًا)، ومحمد خالد عليان عيسى (17 عامًا)، وفقًا لمسؤولين صحيين فلسطينيين.



الاطفال فى غزة يعانون سوء التغذية

وبينما طالبت أكثر من 100 منظمة لحقوق الإنسان وجمعية خيرية بمزيد من المساعدات في رسالة يوم الأربعاء، تحدثت صحيفة الإندبندنت إلى سكان غزة الذين يعانون يوميا وهم يتطلعون إلى توفير احتياجات عائلاتهم الجائعة.

قال وجيه النجار (70 عاماً) من مدينة غزة، وهو المعيل لأسرة مكونة من 13 فرداً، نعيش في جوع ومعاناة يومية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني لا يستطيع أي مواطن غزي، سواء كان موظفاً أو عاطلاً عن العمل، أن يتحمله، بشكل لا يمكن فهمه".

وقال: "يضطر الناس إلى الموت بحثا عن بعض المساعدات"، معربا عن أسفه لارتفاع أسعار الدقيق "بشكل جنوني"، والذي يقول إنه ارتفع من 35 شيكل (7.74 جنيه إسترليني) إلى 180 شيكل (39.80 جنيه إسترليني) للكيلو.

وأكد النجار، الذي فقد ربع وزنه - من 85 كيلوجرامًا إلى 62 كيلوجرامًا - إنه لا يستطيع الحصول على وجبة كاملة لنفسه، مؤكدا لصحيفة اندبندنت: "ماذا عن الأطفال الذين يحتاجون إلى الطعام أكثر منا 3 مرات يوميًا؟"

يتذكر الرجل السبعيني أن أحفاده طلبوا منه شراء الدقيق، وهو ما لم يكن بمقدوره تحمله، وزع ما تبقى من خبز العائلة بينهم، لكنه لم يكن كافيًا لإشباع جوعهم الشديد.

قال النجار: "أصبنا جميعًا بالجوع، وبالكاد نستطيع تناول وجبة واحدة يوميًا إن استطعنا تحمل تكلفتها، لم نعد نتحدث حتى عن السكر، فقد وصل سعره في السوق إلى ما يقارب 100 دولار للكيلو".

وأوضح، أن أسعار الخضراوات والفواكه باهظة أيضًا، "نحن أفقر منطقة جغرافية، ولدينا أغلى السلع الغذائية في العالم".

حذرت أكثر من 100 منظمة إغاثة وجماعة حقوق إنسان يوم الأربعاء من انتشار "المجاعة الجماعية" في غزة.

نناشد العالم أجمع العمل على إدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن حتى لا يموت أطفالنا، نريد من العالم أن يضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، هذا ما ناشد به النجار المجتمع الدولي، مضيفا، إن "الطعام الذي نتناوله لا يناسب أجسامنا جميعنا نعاني من نقص الوزن".

أكدت هناء المدهون، 40 عامًا، إن الغزيين يقايضون ممتلكاتهم الشخصية، بما فيها ذهبهم، لشراء الدقيق. مضيفة، أن الدقيق "أساس كل شيء"، لكنه "غالي الثمن ويصعب تأمينه".

وتستمر الأسعار في الارتفاع بشكل خارج عن السيطرة، كما ارتفعت ندرة الغذاء إلى مستوى غير مسبوق في قطاع غزة، في الشهر الحادي والعشرين من الغزو الإسرائيلي المدمر والقصف الذي يقول مسؤولون صحيون فلسطينيون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص.

إيهاب عبد الله، مُحاضر جامعي يبلغ من العمر 43 عامًا، ومعيل عائلة من تسعة أفراد، يقول إنه يسأل كل ليلة قبل أن ينام: "كيف سأُعيل أطفالي اليوم؟ أستطيع تحمّل الجوع، ولكن ماذا عن أطفالي؟"

أصبحنا عاجزين عن شراء الطعام أو إيجاده في الأسواق، نعيش في جوع يومي لأن أهم سلعة، الدقيق، غير متوفر بكميات كافية، نحن في وضع لا نستطيع فيه شراء الطعام حتى لو كان لدينا مال، من يملك المال ومن لا يملكه سواء، لقد اختفت القيمة الشرائية.

أضطر للمشي لمسافات طويلة لأحصل على كيلوجرام واحد من العدس والفاصوليا، أعمل محاضرًا جامعيًا، وأحتاج إلى 100 دولار على الأقل يوميًا لشراء العدس، الذي وصل سعره إلى 30 دولارًا للكيلو، بالإضافة إلى الحطب.

يقول يونس أبو عودة، وهو نازح يبلغ من العمر 32 عاماً في غزة، إنه يشعر وكأن سكان غزة "وضعوا في مزرعة دجاج وتضوروا جوعاً".

وأوضح عودة لصحيفة اندبندنت: "نعيش حرب إبادة ومجاعة وحربًا نفسية، حرب تهجير، وحرب خيام، وحرب حر وشمس"، وفي يوم الأربعاء، وقعت أكثر من 100 منظمة على رسالة تدعو إلى تقديم المزيد من المساعدات إلى غزة التي تواجه "مجاعة جماعية".