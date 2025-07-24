شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كليات جامعة الابتكار 2025-2026.. برامج متميزة وخصومات دراسية تصل إلى 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة الابتكار عن برامجها الأكاديمية وكلياتها المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026، والتي تجمع بين التخصصات الحديثة والاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، إلى جانب تقديم باقة واسعة من الخصومات الدراسية والمنح تصل إلى 90% للطلاب المتفوقين أكاديميًا ورياضياً واجتماعيًا.

كليات جامعة الابتكار 2025/2026:

1. كلية العلاج الطبيعي

• تقدم برنامجًا أكاديميًا متطورًا مع تدريب عملي مكثف.

• المصروفات بعد الخصم: 113,000 جنيه مصري (بدلاً من 130,000 جنيه).

2. كلية التمريض

• تركّز على تأهيل الكوادر الطبية بمستوى دولي.

• المصروفات بعد الخصم: 59,000 جنيه مصري (بدلاً من 70,000 جنيه).

3. كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

• تشمل تخصصات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وأمن المعلومات.

• المصروفات بعد الخصم: 73,000 جنيه مصري (بدلاً من 90,000 جنيه).

4. كلية إدارة الأعمال والاقتصاد

• تغطي مسارات الإدارة، التسويق، التمويل، وريادة الأعمال.

• المصروفات بعد الخصم: 59,000 جنيه مصري (بدلاً من 85,000 جنيه).

5. كلية الفنون

• تشمل التصميم الجرافيكي، الفنون البصرية، والإعلام الرقمي.

• المصروفات بعد الخصم: 62,500 جنيه مصري (بدلاً من 85,000 جنيه).

6. كلية الهندسة

• تقدم تخصصات في الهندسة الميكانيكية، المعمارية، والبرمجيات.

• المصروفات بعد الخصم: 76,000 جنيه مصري (بدلاً من 86,000 جنيه).

منح وخصومات للطلاب:

• خصم 20% عند التقديم المبكر واستكمال إجراءات القبول.

• خصم 10% للحاصلين على مجموع 80% فأكثر في الثانوية العامة أو المعادلة.

• خصم 90% يُمنح للأوائل وأصحاب الإنجازات الأكاديمية الكبرى مثل:

• الطلاب ضمن أفضل 100 على مستوى الجمهورية.

• أوائل الثانوية العامة، IGCSE، الدبلومة الأمريكية، ومدارس STEM.

حوافز رياضية واجتماعية:

• خصم 5% للمتميزين رياضياً على مستوى المحافظة أو الجمهورية.

• خصم 30% لأبطال البطولات القارية والدولية.

• منح اجتماعية سنوية تُمنح لـ10 طلاب بعد دراسة ميدانية دقيقة للحالة.

ملاحظات مهمة:

• يمكن الجمع بين أكثر من حافز بحد أقصى 15% من إجمالي المصروفات، باستثناء حالات التفوق الأكاديمي أو الرياضي المعتمدة.



