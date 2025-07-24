تعرف على كليات جامعة الابتكار 2025-2026.. برامج متميزة وخصومات دراسية تصل إلى 90%

- 1/4
القاهرة - سامية سيد - كشفت جامعة الابتكار عن برامجها الأكاديمية وكلياتها المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026، والتي تجمع بين التخصصات الحديثة والاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، إلى جانب تقديم باقة واسعة من الخصومات الدراسية والمنح تصل إلى 90% للطلاب المتفوقين أكاديميًا ورياضياً واجتماعيًا.
كليات جامعة الابتكار 2025/2026:
1. كلية العلاج الطبيعي
• تقدم برنامجًا أكاديميًا متطورًا مع تدريب عملي مكثف.
• المصروفات بعد الخصم: 113,000 جنيه مصري (بدلاً من 130,000 جنيه).
2. كلية التمريض
• تركّز على تأهيل الكوادر الطبية بمستوى دولي.
• المصروفات بعد الخصم: 59,000 جنيه مصري (بدلاً من 70,000 جنيه).
3. كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
• تشمل تخصصات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وأمن المعلومات.
• المصروفات بعد الخصم: 73,000 جنيه مصري (بدلاً من 90,000 جنيه).
4. كلية إدارة الأعمال والاقتصاد
• تغطي مسارات الإدارة، التسويق، التمويل، وريادة الأعمال.
• المصروفات بعد الخصم: 59,000 جنيه مصري (بدلاً من 85,000 جنيه).
5. كلية الفنون
• تشمل التصميم الجرافيكي، الفنون البصرية، والإعلام الرقمي.
• المصروفات بعد الخصم: 62,500 جنيه مصري (بدلاً من 85,000 جنيه).
6. كلية الهندسة
• تقدم تخصصات في الهندسة الميكانيكية، المعمارية، والبرمجيات.
• المصروفات بعد الخصم: 76,000 جنيه مصري (بدلاً من 86,000 جنيه).
منح وخصومات للطلاب:
• خصم 20% عند التقديم المبكر واستكمال إجراءات القبول.
• خصم 10% للحاصلين على مجموع 80% فأكثر في الثانوية العامة أو المعادلة.
• خصم 90% يُمنح للأوائل وأصحاب الإنجازات الأكاديمية الكبرى مثل:
• الطلاب ضمن أفضل 100 على مستوى الجمهورية.
• أوائل الثانوية العامة، IGCSE، الدبلومة الأمريكية، ومدارس STEM.
حوافز رياضية واجتماعية:
• خصم 5% للمتميزين رياضياً على مستوى المحافظة أو الجمهورية.
• خصم 30% لأبطال البطولات القارية والدولية.
• منح اجتماعية سنوية تُمنح لـ10 طلاب بعد دراسة ميدانية دقيقة للحالة.
ملاحظات مهمة:
• يمكن الجمع بين أكثر من حافز بحد أقصى 15% من إجمالي المصروفات، باستثناء حالات التفوق الأكاديمي أو الرياضي المعتمدة.
جامعة الابتكار (3)
جامعة الابتكار (1)
جامعة الابتكار (2)
