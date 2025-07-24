شكرا لقرائتكم خبر عن كبار علماء الدين يشاركون فى عقد قران ابنة وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الاوقاف السابق ،بالشكر والتقدير لكل من حضر عقد قران وزفاف ابنته الطبيبة حسناء وزوجها عبد الرحمن محمد أبو زيد الأمير وكيل النيابة العامة ، كما تقدم بالشكر لكل من شاركه هذه المناسبة العزيزة بالحضور أو الاتصال أو الرسائل .

وأضاف وزير الاوقاف السابق فى منشور له :مبارك لابنتنا حسناء وابننا عبد الرحمن وشكرا لكل من شرفنا من الأهل والأصدقاء الأعزاء الأوفياء شكرا لهم جميعا..وأسألكم لهما الدعاء بالذرية الصالحة والحياة الكريمة السعيدة والعاقبة عندكم جميعا في المسرات جعل الله أيامكم وأيام أبنائكم كلها فرحا .. وجعل أيام مصر وأهلها جميعا عامرة بالسعادة والسرور والخير العميم .

حضر عقد القران الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الازهر الاسبق والد العريس، والشيخ خالد الجندى من علماء الازهر الشريف، والداعية رمضان عبد المعز.