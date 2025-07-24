شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر باليابان تحتفل بالعيد الوطنى المصرى فى "أكسبو أوساكا 2025" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، المتواجد حالياً باليابان على رأس وفد من كبار المسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص المصري بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات، أُقيمت فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني المصري بالمدينة اليابانية "أوساكا" والتي تستضيف معرض "إكسبو أوساكا 2025"، بحسب ما أعلنته سفارة مصر فى اليابان .

شهدت الفعاليات حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الدولة للتجارة والصناعة باليابان، وسكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، واللذان شاركا كضيوف شرف، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات اليابانية وممثلي شركات القطاع الخاص المصري والياباني ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي إلى جانب أعضاء من الجالية المصرية في اليابان، حيث تخلل الفعاليات التي شهدت إقبالاً واسعاً إلقاء كلمات من قبل الوزير حسن الخطيب وكاتو أكيوشي، نائب وزير التجارة والصناعة باليابان، والتي عبّرت عن عمق العلاقات الثنائية وقوتها، وتلاقي الروافد الثقافية للدولتين والقيم المشتركة التي تجمعهما، وأكدا على الاتزام بالتعاون البناء ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، ألقى السفير "أبو بكر" كلمة تناول خلالها مجمل علاقات التعاون الثنائي بين مصر واليابان في كافة القطاعات بما في ذلك التعليم والثقافة والتجارة والاستثمار، مؤكداً على أن العام الحالي يُمثل محطة أخرى مهمة في تاريخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى العلاقات الثنائية والسياسية والاقتصادية بعد الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء السابق "كيشيدا" إلى القاهرة والتي تم خلالها ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

هذا، وقد زار المسؤولين اليابانيين بمرافقة كل من الوزير الخطيب والسفير أبو بكر الجناح المصري الذي يعد أحد أكثر الأجنحة رواجاً في المعرض لما يعكسه من ارتباط بالتاريخ المصري الكبير المعروف والتطور الجاري في مصر على مختلف المستويات والقطاعات خاصة البنية الأساسية، وإسهامات الشركات اليابانية ومؤسسات مثل الجايكا وبنك اليابان للتعاون الدولي في المشروعات المختلفة لمصر.