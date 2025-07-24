شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (8) مساجد غدًا الجمعة، الموافق 25 من يوليو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (6) مساجد، و صيانًة وتطويرًا مسجد واحد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى (36) مسجدًا من بينها (33) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (13525) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و 229 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بعزبة بالونة – مركز أبشواي؛ و مسجد الرحمة بقرية ترسا – مركز سنورس.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو عمارة بعزبة أبو غانم بقرية أولاد موسى - مركز أبو كبير.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية طعمة غرب – مركز البداري.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد الإصلاح الزراعي بقرية دنشال – مركز دمنهور.

وفي محافظة الجيزة:

تم إنشاء وبناء مسجد الشهيدة جنى (٢) بقرية ناهيا البلد – مركز كرداسة.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد النصر والسلام بقرية شيبة الشرقية – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد الحاج وفدي بقرية الكروم - مركز إدفو.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.