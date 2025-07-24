شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة للمعلمين والإداريين المتميزين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 31 يوليو 2025، عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg

ويشمل التقديم هذا العام لأكثر من 80 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، تعمل جميعها بالشراكة مع كبرى المؤسسات الصناعية والخدمية، بهدف إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم يستهدف اختيار عناصر بشرية متميزة قادرة على العمل في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التطوير المستمر والتدريب التقني عالي الجودة، تحت إشراف نخبة من الخبراء المعتمدين.

وأضاف أن العمل داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية يوفر فرصًا واسعة لاكتساب خبرات مهنية وعلمية متقدمة، بالإضافة إلى حوافز معنوية ومادية مجزية تُمنح وفقًا لمعايير الأداء والكفاءة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين الذين استوفوا شروط التقديم، فور غلق باب التسجيل، من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي تُعد شرطًا أساسيًا للقبول النهائي والانضمام لفريق العمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني ورفع كفاءة العنصر البشري بها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء نظام تعليمي حديث يواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.