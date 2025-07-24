شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تشارك فى المؤتمر الدولى السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر لـ مناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الطبية والعلمية الرائدة في مصر، من بينها كلية الطب – جامعة الأزهر، مستشفيات الشرطة بوزارة الداخلية، وعدد من مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، ويُعقد المؤتمر على مدار يومين، بمشاركة واسعة من كبار الخبراء الدوليين في جراحات المخ والأعصاب والمناظير الدقيقة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يُعد من أبرز الفعاليات العلمية التي تحرص الوزارة على دعمها، في إطار استراتيجيتها لتعزيز التعليم الطبي المستمر، والارتقاء بكفاءة الفرق الطبية، وتوسيع أطر التعاون العلمي مع المؤسسات المحلية والدولية، لا سيما في التخصصات الجراحية الدقيقة والمتقدمة.

وأضاف أن المؤتمر يشكّل منصة علمية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في جراحات الأعصاب باستخدام المناظير الدقيقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على تطوير المهارات الإكلينيكية للأطباء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار عبد الغفار إلى أن مشاركة مستشفيات الوزارة التي شملت مستشفى الساحل التعليمي ومستشفى السلام التخصصي، تؤكد التزام الوزارة بدعم التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وحرصها على توفير بيئة تدريبية تفاعلية للأطباء تتيح لهم العمل المباشر مع روّاد التخصص من مختلف دول العالم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، رئيس المؤتمر ورئيس أقسام جراحة المخ والأعصاب بـكلية الطب – جامعة الأزهر، أن مؤتمر INC 2025 يُعد منصة شاملة للمعرفة الطبية المتخصصة، تجمع بين جلسات علمية متقدمة، وورش عمل تطبيقية، وبث مباشر لعدد من العمليات الجراحية الدقيقة، بمشاركة جراحين وخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد أن المحاور العلمية للمؤتمر تغطي مجموعة من الموضوعات الدقيقة، من أبرزها الانزلاق الغضروفي القطني والعنقي، وتوسيع القناة العصبية باستخدام المنظار، واستئصال أورام قاعدة الجمجمة، وأحدث تقنيات الملاحة الجراحية والمناظير، مشيراً إلى أن هذا التنوع العلمي يتيح للمشاركين فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الخبرات والتقنيات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير مستوى الرعاية الصحية في مصر.

كما شمل المؤتمر جلسات علمية موسّعة، تضمنت مناقشات متعمقة وورش عمل تطبيقية، إلى جانب جلسات افتراضية تفاعلية (كونفرانس) مع عدد من كبار الخبراء الدوليين في جراحات المخ والأعصاب من اليابان، والولايات المتحدة، ودول أوروبية، حيث استعرضوا أحدث التقنيات العالمية في مجال المناظير الدقيقة وأسهموا في إثراء المحتوى العلمي للمؤتمر، ومن بينهم البروفيسور هيروتاكا هاسيغاوا، الأستاذ المساعد في جامعة طوكيو – اليابان، الذي قدّم عرضًا علميًا تناول فيه أحدث تقنيات التنظير الجراحي لعلاج أمراض العمود الفقري المعقدة، مستعرضًا تجارب متقدمة في هذا المجال، إلى جانب البروفيسور ثيودور إتش. شوارتز، أحد أبرز جراحي الأعصاب في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ألقى محاضرة متميزة حول التقنيات الحديثة في جراحات قاعدة الجمجمة باستخدام المناظير الدقيقة، مؤكدًا أهمية التكامل بين التكنولوجيا والخبرة السريرية لتحسين نتائج العمليات الجراحية.