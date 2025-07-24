شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات وقنصليات مصر بالخارج تواصل استعدادتها لاستقبال أبناء الوطن خلال انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل سفارات وقنصليات مصر بالخارج استعدادتها لاستقبال الناخبين من أبناء الوطن بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومى الجمعة والسبت الموافقين الأول والثانى من أغسطس المقبل وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة .

وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشيوخ، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور .

كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب .

كما أعلنت السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

وتعد اللجنة الفرعية فى ولاية "ويلنجتون" بنيوزيلندا أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين نظرا لفرق التوقيت، حيث سيجرى التصويت بها مساء الخميس المقبل (بتوقيت القاهرة)، ثم تتوالى عمليات التصويت فى بقية المقار الانتخابية.

فيما تعد الدائرة الانتخابية فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر اللجان الانتخابية التى ستغلق أبوابها فى ماراثون الانتخابات.

وفي هذا الإطار، دعت سفارة جمهورية مصر العربية فى أديس أبابا المصريين المقيمين في أثيوبيا للمشاركة في انتخاب مجلس الشيوخ، والتي ستعقد بمقر السفارة المصرية في أديس أبابا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومي ١ و٢ أغسطس .

كما نشرت السفارة صورة من قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي (5) و (6) بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على أن يكون موعد الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و2 أغسطس 2025، وفى الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 25 و26 أغسطس 2025 للمواطنين فى الخارج، والجدول الإجرائي والزمني للانتخابات.

كما وجهت سفارة مصر فى فريتاون الدعوة للمصريين المقيمين في سيراليون للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر السفارة في فريتاون .

ونشرت سفارة مصر بواشنطن - عبر حسابها على "فيسبوك" - "اعلان هام إلى الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية" أشارت من خلاله الى انعقاد لجنة انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين فى الخارج في مقر السفارة يومي الجمعة والسبت 1 و 2 اغسطس وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 اغسطس 2025.. داعية المواطنين في دائرة الاختصاص الي المشاركة النشطة في هذا الاستحقاق الهام.

كما دعت سفارة جمهورية مصر العربية في برن مواطني جمهورية مصر العربية في الإتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، الي المشاركة النشطة في هذا الاستحقاق الهام.. مشيرة إلى انعقاد لجنة انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين فى الخارج في مقر السفارة يومي الجمعة والسبت 1 و 2 اغسطس وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 اغسطس 2025.

وفي ذات السياق.. أشارت سفارة مصر باليونان إلى انه في ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025 بشأن تنظيم تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، فانها تدعو أبناء الجالية الكرام المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع بمقر السفارة يومي الجمعة والسبت 1 و 2 أغسطس 2025 ، وأيضاً للمشاركة في إعادة الانتخاب يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 أغسطس 2025 ، حال اقتضى الأمر ذلك.

وأبرزت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (5) بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ و المتضمن دعوة الناخبين للاقتراع بمقار اللجان الانتخابية. وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (6) بشأن الجدول الزمنى الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ.

كما دعت سفارة جمهورية مصر العربية في برلين أبناء الجالية المصرية في المانيا المدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع بلجنة الانتخاب بمقر السفارة في برلين، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس 2025، وفي الحالات التي تقتضى إعادة الانتخاب يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 أغسطس 2025.

وفى ذات الاطار ..أفادت سفارة مصر في بريتوريا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن عقد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ودعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، والمُقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للاقتراع بمقار لجان الانتخابات الفرعية للمصريين في الخارج وذلك يومي الجمعة والسبت 1 2 أغسطس 2025 علي أن تكون إعادة الانتخاب يومي الاثنين والثلاثاء 25 - 26 أغسطس 2025 في الحالات التي تقتضي ذلك. -

وأضافت السفارة انه وحرصاً علي مشاركة كافة أبناء الوطن في هذا الاستحقاق الانتخابي، فإنها تدعو أعضاء الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وليسوتو من المقيدين بقاعدة الناخبين والراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، للاقتراع بمقر السفارة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت قرار رقم 16 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وتضمن القرار انه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، على تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، وأوضحت أن لكل مصري مقيم في الخارج يحق له التصويت متي كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وفي إطار حرصها على تعزيز الوعي الانتخابي وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلًا انتخابيًا شاملًا يُجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتصويت داخل مصر وخارجها.

يُعد هذا الدليل مرجعًا مهمًا للمواطنين والمترشحين على حد سواء، حيث يُعرّفهم بحقوقهم وواجباتهم، ويُسهم في دعم الشفافية وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.

للاطلاع على الدليل الانتخابي.. يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: www.elections.eg، أو تحميل التطبيق الرسمي للهيئة من Google Play أو App Store