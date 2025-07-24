الرئيس السيسى يعزى بوتين والشعب الروسى فى ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الخميس، 24 يوليو 2025 02:09 م

تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمه وباسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى صديقه الرئيس "فلاديمير بوتين" والشعب الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى-:"‏ أتقدم باسمي وباسم الشعب المصري بخالص التعازي إلى صديقي الرئيس "فلاديمير بوتين" والشعب الروسي في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب في شرق روسيا اليوم".

كما أعرب الرئيس السيسى عن خالص مواساته وتعاطفه مع أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، مضيفًا:"وأسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".
 

