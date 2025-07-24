شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق الإلكترونى 2025.. تعرف على رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إعلان الجدول الزمنى لـ تنسيق المرحلة الأولى 2025، من مكتب التنسيق ، بدأ طلاب الثانوية العامة البحث عن موقع التنسيق الإلكترونى 2025 الذى يتم تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد من خلاله.

- رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..

وينشر " الخليج 365" رابط موقع التنسيق الالكتروني 2025 للتيسير على الطلاب لتسجيل الرغبات مع إعلان تنسيق المرحلة الأولى ومواعيد إدخال الرغبات اذ يمكن للطلاب الدخول على رابط موقع التنسيق بالضغط على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/application/

وكان الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، قد أكد أنه لا تغيير فى ضوابط التنسيق للجامعات 2025، موضحا أنه سيتم العمل بذات ضوابط التنسيق المعمول بها فى الأعوام السابقة، وفى إطار التسهيل على الطلاب تم زيادة عدد معامل الحاسب الآلى بالجامعات أصبحت منتشرة بكليات الجامعات الحكومية للتيسير على الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

- رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..