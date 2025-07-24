شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. مكتب التنسيق: لا تغيير فى ضوابط وقواعد قبول الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا تغيير فى ضوابط التنسيق للجامعات 2025، موضحا أنه سيتم العمل بذات ضوابط التنسيق المعمول بها فى الأعوام السابقة، وفى إطار التسهيل على الطلاب تم زيادة عدد معامل الحاسب الآلى بالجامعات أصبحت منتشرة بكليات الجامعات الحكومية للتيسير على الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

ولفت الدكتور جودة غانم فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى أن يتاح أمام طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلى الشخصى من المنزل، مشددا على ضرورة حفاظ الطلاب على الرقم السرى المدون باستمارة النجاح فى الثانوية العامة، حتى لا يتمكن أحد من الدخول على موقع التنسيق وتعديل الرغبات دون علم الطالب.

وكشف المشرف على أعمال مكتب التنسيق، خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، موضحا أن بمجرد تسجيل رقم الجلوس والرقم السرى يظهر للطالب صفحة جديدة لتسجيل الرقم التأكيدى وعلى الطالب مراجعة بياناته بالأسم ورقم الجلوس والمجموع الحاصل عليه ، ويمكن للطالب التسجيل بالتخصصات أو الجامعات.