تنسيق المرحلة الأولى.. مكتب التنسيق: لم نتسلم نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد، أن مكتب التنسيق لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة حتى الآن من قبل وزارة التربية والتعليم، موضحا أن تحديد موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق، يتوقف على استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم ، وتستغرق العملية حوالى 72 ساعة من استلامها لتحليل النتائج ووضع المجموع التكرارى وتحديد الشرائح التى يتم استخدامها للحدود الدنيا للشعب الثلاثة علمى علوم وعلمى رياضة وأدبى.

مكتب التنسيق ينتظر شهادة النجاح لتفعيل تسجيل الرغبات

وأشار الدكتور جودة غانم فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن هناك تواصل ومراسلات مع وزارة التربية والتعليم للحصول على الـ cd المقرر إرساله لمكتب التنسيق، ونحن فى انتظاره لتحليل النتائج، لافتا إلى أن مكتب التنسيق فى انتظار استمارة النجاح وشهادة الثانوية العامة وتسليمها للطالب حتى يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى اذ أن شهادة النجاح تتضمن الرقم السرى الذى يمكن الطالب من الدخول على الموقع لتسجيل رغباته.

وتابع المشرف على أعمال مكتب التنسيق، بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم تستغرق العملية 72 ساعة لبدء العمل وإعلان موعد أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

