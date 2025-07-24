شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة 25 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء, ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 40 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 44 درجة.

الصغرى 28 درجة.