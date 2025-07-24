شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مديرية عمل الإسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية للتدريب والتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مديرية عمل الإسكندرية بروتوكول تعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية والمتخصصة في تكنولوجيا الصناعة والطاقة والعلوم الصحية، تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في مجالات التدريب والتشغيل ، والتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج.

ويهدف البروتوكول إلى تدريب العاملين بالجامعة على اجراءات السلامة والصحة المهنية ، وتنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية للخرجين فى مجالات السلامة والصحة المهنية ، ومتغيرات سوق العمل، ودور مديرية العمل والخدمات التى تقدمها،وكذلك تدريب الشباب على المهن المتاحة بالمراكز التدريبية التابعة للمديرية، وتأهيل وتدريب بعض الخرجين على الاستزراع السمكى بالتعاون مع شركة لتصنيع الأسماك ، وتوفير فرص العمل للخريجين، داخل المصانع على مهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.