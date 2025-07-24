شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يواجه أزمة مياه حادة.. الجفاف وتناقص الأمطار يهددان الأمن المائn والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن العراق يواجه أزمة جفاف غير تعد الأسوأ منذ عام 1933، وذلك بسبب قلة تساقط الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية الواردة من دول المنبع، وقد أدى هذا الوضع إلى تدهور كبير في الخزين المائي للبلاد، مما يهدد بتداعيات خطيرة على الأمن المائي والاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معدل الإيرادات لحوضي دجلة والفرات لم يتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض حاد يعكس حجم الأزمة. وفي السياق ذاته، بلغ المخزون المائي في السدود والخزانات 8% فقط من طاقتها التخزينية، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 57% عن العام الماضي.

وهذا التناقص الحاد في المياه أثر بشكل مباشر على تأمين الاحتياجات المائية في جميع المحافظات العراقية، لا سيما محافظات الوسط والجنوب.

كما تضررت المتطلبات المائية اللازمة للحفاظ على النظام البيئي في الأهوار وبيئة شط العرب، مما ينذر بكارثة بيئية محتملة.

وحذرت الوزارة من أن استمرار تناقص الإيرادات المائية وعدم تعاون دول المنبع سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه ويشكل خطرًا مباشرًا على الأمن المائي للبلاد.

وفي مواجهة هذا التحدي، دعت وزارة الموارد المائية إلى تضافر جميع الجهود الوطنية لعبور هذه الأزمة.

وشددت على أهمية التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع الوزارة لإزالة التجاوزات عن المجاري المائية وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية.

