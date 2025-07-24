شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزية للإرشاد الزراعى" تقدم الدعم الفنى للمزارعين بـ 464 ندوة إرشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها لتقديم الدعم الفني للمزارعين بالمحافظات المختلفة، للمساهمة في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، من خلال سلسلة مكثفة من الأنشطة الإرشادية خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليو 2025، شملت حوالي 464 ندوة إرشادية و61 يوم حقل.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتنسيق الفعال بين باحثي المعاهد البحثية، والحملات القومية بالمحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، والإدارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات.

وأشارت إسماعيل إلى أنه تم تنظيم 16 ندوة إرشادية نوعية، استفاد منها 240 مزارعًا واختصاصيًا ومرشدًا زراعيا، حيث تناولت هذه الندوات مواضيع حيوية مثل النهوض بمحصول القطن، وتوعية مربي الدواجن والمرأة الريفية، والنهوض بمحصول الذرة الرفيعة، والتكثيف المحصولي، وذلك في محافظات مختلفة شملت الفيوم، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، والشرقية.

وتابعت أنه تم أيضا تنظيم 61 يوم حقل عملي، استفاد منها 930 مزارعًا واختصاصيًا ومرشدًا، حيث ركزت أيام الحقل على محاصيل استراتيجية مثل فول الصويا، والذرة الشامية (بما في ذلك مشروع ترشيد استخدام المياه)، وتحميل دوار الشمس، والأرز (ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه)، حيث امتدت هذه الأنشطة لتغطي محافظات واسعة مثل الشرقية، الدقهلية، النوبارية، بني سويف، المنيا، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، الجيزة، الإسكندرية، قنا، بور سعيد، الغربية، دمياط، القليوبية، السويس، أسيوط، الأقصر، والمنوفية.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، مواصلة المراكز الإرشادية دورها المحوري في خدمة المزارعين، حيث تم تنفيذ 448 ندوة إرشادية متنوعة استفاد منها 6734 مزارعًا في جميع محافظات الجمهورية.

وقالت انه يجري العمل حاليا على إصدار أعداد جديدة من المطبوعات والنشرات الإرشادية الخاصة بالإدارة، ومن بينها نشرتي زراعة القمح لموسم 2025/2026، لافتة إلى مواصلة الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي دورها المنوط في تقديم الدعم الفني للمزارعين لتنمية القطاع الزراعي المصري، وضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.