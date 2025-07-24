شكرا لقرائتكم خبر عن 40 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 24 يوليو، حيث حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 43 درجة مئوية ، وذلك فى الظل ونشعر بدرجات حرارة أعلى من ذلك بفعل الرطوبة.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:-

الطقس فى القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.