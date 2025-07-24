شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى الجالية المصرية فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته إلى باماكو بلقاء أعضاء الجالية المصرية في جمهورية مالي، مساء الأربعاء، في إطار الجولة التي يقوم بها إلى عدد من دول غرب إفريقيا.

أعرب وزير الخارجية عبد العاطى عن تقديره للجالية المصرية في مالي، مشيدًا بما تقدمه من اسهامات في المجتمع المالي، وما تضطلع به من دور بنّاء في توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج، وتعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، من خلال التنسيق المستمر مع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والجهات المعنية داخل الدولة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال رقمنة الإجراءات، وتيسير المعاملات القنصلية، كما تناول إطلاق وزارة الخارجية عدد من المبادرات لخدمة مصالح المصريين في الخارج وتوفير مزايا خاصة لهم لاسيما تلك المتعلقة بتسهيل التحويلات الآمنة من الخارج عبر التطبيقات الحديثة، وتسهيل فتح الحسابات البنكية من الخارج، وتوفير وحدات سكنية وأراضي زراعية بمزايا خاصة، فضلا عن المبادرات الخاصة بالتعليم ومنح المصريين بالخارج مزايا تفضيلية بالجامعات المصرية.

استمع وزير الخارجية إلى مداخلات واستفسارات أعضاء الجالية، حيث أكد أن كافة الملاحظات والمطالب ستكون محل اهتمام في إطار التزام الوزارة بمعالجة كافة شواغل المصريين بالخارج.