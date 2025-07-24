شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات غدا عن بشتيل البلد و5 مناطق فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق "جزيرة محمد، عزبة الخلايفة، مخزن الأنابيب، بشتيل البلد، المسابك، فيلا مرجان، جزء من وراق العرب"، لمدة 6 ساعات، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 25/ 7/ 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/ 7 /2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلي وجود تسريب بخط مياه الشرب قطر 800 مم، أسفل مترو محطة الطريق الدائري" الخط الثالث"، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ أعمال ربط خط المياه الجديد على الخط القائم بعيداً عن محطة مترو الأنفاق.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.