شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستقبل وفدًا فلسطينيًا ويؤكد دعمه الكامل لقضية غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة للاتحاد العام لـ عمال فلسطين، في خطوة تعزز أواصر الأخوة والتعاون النقابي العربي المشترك، وتؤكد على الروابط التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين.

ترأس اللقاء من الجانب المصري عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اللذان رحبا بالضيوف الكرام في بلدهم الثاني مصر.

وقد ضم الوفد الفلسطيني كل من: عيد النامولي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع جمهورية مصر العربية، حسين قرابصة، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، أسامة الحاج أحمد، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، نضال النامولى، المركز الاعلامى باتحاد عمال فلسطين.

في مستهل اللقاء، أعرب الجمل عن بالغ سعادته باستقبال الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية بين مصر وفلسطين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد النقابي، وقال الجمل: "إننا نرحب بأشقائنا الكرام من الاتحاد العام لعمال فلسطين في بيتهم، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نؤكد لكم دعمنا الكامل والثابت لقضيتكم العادلة ونضالكم المستمر من أجل حقوقكم المشروعة. إن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية، وستظل دومًا في قلوب وعقول عمال مصر وشعبها العظيم. نقف معكم قلباً وقالبًا حتى يتحقق النصر وتستعيدوا كافة حقوقكم".

من جانبه، توجه الوفد الفلسطيني بخالص الشكر والتقدير للاتحاد العام لنقابات عمال مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما حمل الوفد الفلسطيني تهنئة كامل حميد، الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، إلى عمال مصر قلب العروبة النابض، والى مصر قيادة وجيشا وشرطة، والى شعبها العظيم، حفظ الله نيلها وأرضها المباركة.

وأثنى الوفد، في كلماته، على الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وأشاد الوفد الفلسطيني بشكل خاص بموقف مصر المشرف خلال مؤتمر العمل الدولي الأخير، قائلا: "إننا لا ننسى وقفة مصر المشرفة بجانب وفد فلسطين في مؤتمر العمل الدولي الأخير، والذي تكلل بفضل الله ثم بفضل دعم مصر والدول الشقيقة، باعتماد منظمة العمل الدولية فلسطين كدولة مراقب، هذا الموقف يعكس مبدأ أصيلا لدى مصر وشعبها بدعم الحق والعدالة".

تخلل اللقاء مناقشات مثمرة حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين في مختلف المجالات النقابية، وتبادل الخبرات والتجارب، والتنسيق حول القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات التي تواجه عمال الأمة العربية.

يأتي هذا اللقاء لتكريم عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتقديرا للجهود المبذولة بانتخاب فلسطين عضو مراقب في منظمة العمل الدولية، ولتعزيز العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين نقابات عمال مصر وفلسطين، ويؤكد على الروابط الأخوية الراسخة والتضامن المستمر بين الشعبين الشقيقين في مواجهة التحديات وتحقيق الآمال المشتركة.