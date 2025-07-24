شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5600 لتر سولار مدعم مخزنة فى عقار سكنى بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة ضبط أحد المواطنين بحوزته 5600 لتر سولار مدعم قام بتخزينها داخل وحدة مخالفة وغير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة بعقار سكني مما يشكل خطرًا داهمًا ويجعله عرضة للاشتعال.

وأشارت إلى أنه تم غلق وتشميع الوحدة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ المتابعة لضبط أى مخالفات مماثلة، في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بمتابعة من حامد سلامه رئيس حي الطالبية، وممثلي إدارة التموين وشرطة المرافق.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التفتيشية على بائعي المواد البترولية بالطرق العامة والأرصفة والمنشآت والمخازن المخالفة لما تمثله هذه الممارسات العشوائية من خطورة بالغة على السلامة العامة نظرًا لقابلية تلك المواد للاشتعال السريع وتهديدها المباشر لحياة وسلامة المواطنين والممتلكات.

وأكد عدم السماح بأي تجاوزات تمس أمن المواطنين وسلامتهم، مشددًا على أن التعامل مع المواد البترولية يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وأن الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لضبط أي مخالفات وردع المتلاعبين.



