رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يتفقد مستشفيى رأس الحكمة والضبعة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يجسد رؤية القيادة السياسية في الوصول إلى تغطية صحية شاملة وعادلة لكل مواطن، مع ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، خاصة في المحافظات الحدودية والنائية.

وأضاف، أن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل تبني على النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، والتي أحدثت نقلة نوعية في خريطة تقديم الخدمات الصحية، وساهمت في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على رعاية صحية آمنة وفعالة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في دعم المنشآت الصحية وتأهيلها للحصول على شهادة الاعتماد من “جهار”، كأحد الشروط الأساسية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من ثقة المواطنين في النظام الصحي، ويضمن تقديم خدمات صحية مستدامة تلبي احتياجاتهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة قام بها الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل بالمحافظة، لتقييم مدى جاهزية المنشآت والتزامها بتطبيق معايير “جهار”.

شارك بالجولة د.سيد العقدة، د.ولاء عبد اللطيف، أعضاء مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح، وشملت زيارة كلا من: مستشفى رأس الحكمة المركزي، مستشفى الضبعة المركزي، وحدة طب الأسرة "تحيا مصر" بسيدي عبدالرحمن، مستشفى العلمين النموذجي، كلية طب ومستشفى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، مستشفى الحمام المركزي.

بدأت الجولة بتفقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مستشفيي رأس الحكمة والضبعة المركزيين، حيث تم الوقوف على مدى استعدادهما لاستيفاء متطلبات الاعتماد، في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم البنية المؤسسية للمنشآت الطبية بمطروح.

كما شملت الجولة تفقد منشآت صحية حاصلة على الاعتماد وفقا لمعايير “جهار”، المعتمدة دوليا من منظمة “الإسكوا”، وعلى رأسها مستشفى العلمين النموذجي ووحدة طب الأسرة “تحيا مصر” بسيدي عبد الرحمن، وذلك لمتابعة استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل تلك المنشآت.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد طه، أن مستشفى العلمين تمثل نموذجا متكاملا لتجربة علاجية ترتكز على الجودة، وتعكس أثر تطبيق معايير الجودة في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة، بما يجعلها مؤهلة للقيام بدور حيوي وهام في دعم مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية.

كما أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما لمسه من التزام فعلي داخل المنشآت المعتمدة بمطروح، والذي تم رصده في مستوى جودة الأداء وتحسين بيئة العمل وتجربة المريض، مؤكدا أن المنظومة الصحية المصرية تمتلك مقومات تجعلها قادرة على التنافس إقليميا ودوليا من حيث جودة الخدمة وكفاءة الأداء.

وخلال الجولة، التقى الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بعدد من الأطقم الطبية والإدارية، إلى جانب المترددين على المنشآت، حيث استمع لآرائهم بشأن أثر تطبيق معايير الجودة على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرا إلى أن" ثقافة الجودة" أصبحت جزءا من الممارسة اليومية داخل المنشآت الصحية المعتمدة.

وفي إطار اهتمام "جهار" بالتكامل مع كافة القطاعات الصحية، قام الدكتور أحمد طه بزيارة لكلية طب ومستشفى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن المؤسسات الجامعية تلعب دورا حيويا في دعم المنظومة الصحية من خلال تأهيل كوادرها والمشاركة في تقديم خدمة ذات جودة مستدامة.

وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عن تقديره لمستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية المتوفرة بالمستشفى، داعيا إلى الإسراع في إجراءات اعتماده وفقًا لمعايير “جهار”، لضمان جاهزيته للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين والزائرين على حد سواء، ودعم دوره كمرفق واعد في مسار السياحة العلاجية.

واختتمت الجولة بزيارة مستشفى الحمام المركزي، لما له من أهمية استراتيجية، نظرا لموقعه الرابط بين منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، فضلا عن تنوع خدماته وتخصصاته، وقد أكد الدكتور أحمد طه أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بسرعة تأهيل المستشفى لاعتماده، بما يضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، وتعزيز قدراته لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، خاصة في ظل موقعه والذي يخدم منطقة سياحية كبرى.

وفي ختام زيارته، أكد الدكتور أحمد طه على أن الهيئة وضعت خطة عمل متكاملة لتأهيل المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، تشمل برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم، بما يضمن سرعة وكفاءة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء المحافظة.