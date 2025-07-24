شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى أعضاء جمعية مالى لخريجى الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأربعاء بعدد من أعضاء جمعية مالي لخريجي جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة المالية باماكو.

حضر اللقاء عبد الله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي، و موسى أغ طاهر وزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي، ورضوان اغ محمد، مفوض الأمن الغذائي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيبه واعتزازه بلقاء نخبة متميزة من خريجي الجامعات المصرية في مالي، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الدول الإفريقية، مثمناً الدور الذي يضطلع به خريجو الجامعات المصرية من القارة الأفريقية فى بناء جسور للتواصل الشعبى بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطى أن مصر تستقبل سنويًا الآلاف من الطلاب الأفارقة في مؤسساتها التعليمية، وتحرص على تقديم الدعم الأكاديمي والثقافي، باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل القارة.

كما استعرض ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية من خلال برامج تدريبية ومنح دراسية.

من جانبهم، أعرب أعضاء جمعية مالي لخريجي الجامعات المصرية عن بالغ امتنانهم لما تلقوه من تعليم وخبرة معرفية خلال دراستهم في مصر، مؤكدين أن التجربة ساهمت في تشكيل مسيرتهم العلمية والمهنية، وسيحرصون على دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.