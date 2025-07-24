شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سقف خرسانى لدور مخالف بعقار فى حى العجوزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة إزالة سقف خرساني لدور مخالف بعقار في شارع الفالوجا بحي العجوزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة مستمرة في التصدي لأية محاولات للبناء المخالف ومنع التعدي على خطوط التنظيم، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة رصد أي مخالفات في مهدها، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.