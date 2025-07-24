شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تناقش التكامل بين دور الجامعة الأكاديمى ودورها المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمركز الاجتماعي للجامعة، بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من الأعضاء من الخارج، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف تحقيق التكامل بين الدور الأكاديمي للجامعة ودورها المجتمعي والبيئي.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتور غادة عبد الباري، أهمية تعزيز دور الجامعات في مواكبة التطورات التكنولوجية، وهو ما يتسق مع إطلاق الجامعة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، لدعم وتطبيق هذه التقنيات في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال، وتنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030، مشيرًة إلى إعلان الجامعة عن قرب إطلاق مؤتمرها الأول لـ الذكاء الاصطناعي والمقرر عقده يومي 18، 19 أكتوبر 2025.

وأشارت الدكتورة غادة عبد الباري، إلى إطلاق الجامعة لجائزة التميز الداخلي للجامعات لعام 2025 خلال الفترة من 1 يوليو حتى 10 أغسطس 2025، والتي تمثل مرحلة تأهيلية للمشاركة في جائزة التميز الحكومي على المستوى الوطني، وتستهدف تطوير الجهاز الإداري للجامعة من خلال عقد عدة ورش عمل، ودورات تدريبية متنوعة، مضيفًة أن الجامعة أطلقت النسخة الثانية من مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة بمعايرها الحديثة.

كما استعرض المجلس، ما أنجزته لجنة الهوية البصرية بالجامعة من جهود لتطوير الحركة المرورية داخل الحرم الجامعي، وأعمال ترميم السور الخارجي، إلى جانب مناقشة جهود لجنة الهوية البصرية بمحافظة الجيزة، والوضع الراهن للهوية المنفذة بالمحافظة، ورصد احتياجات المحافظة من الناحية الجمالية والتسويقية، والمشكلات التي تعاني منها.

واستعرضت الدكتورة غادة عبد الباري، خلال الاجتماع، الأنشطة والفعاليات التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مختلف كليات الجامعة والتي تضمنت تنظيم ورشة عمل حول الحرف اليدوية ودعم التعاون المشترك بين الجهات المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة للشباب وتطوير صناعة الحرف اليدوية، والاشتراك في برنامج مختبر الابتكار المستدام، وعقد ندوة علمية حول كيفية توفير البيانات للحصول على تقرير قياسات البصمة الكربونية، وحصر بمكاتب الخريجين بكليات الجامعة والحصول على قاعدة بيانات للخريجين لتفعيل رابطة خريجي جامعة القاهرة، لافتًة إلي إطلاق القطاع عدة قوافل تنموية شاملة لعدد من قري محافظة الجيزة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة حياة كريمة.