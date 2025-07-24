شكرا لقرائتكم خبر عن صرف منحة الوفاة.. من يحق له الحصول عليها وما هي الأوراق المطلوبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد من المواطنين عن تفاصيل صرف منحة الوفاة التي تُصرف عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، خاصة في ظل غياب المعلومات الواضحة والصحيحة لدى بعض المستحقين.

وبحسب ما هو مُعلن على الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فإن المنحة تُصرف عن شهر الوفاة والشهرين التاليين له، إلى جانب الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، وتُقدَّر المنحة بقيمة الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

وتتحمل الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش مسؤولية صرف المنحة، سواء كانت جهة عمل أو جهة صرف معاشات. وتُصرف المبالغ لمستحقي المعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط، تُؤدى إليه كاملة.

ويشترط لاستحقاق هذه المنحة أن تكون الوفاة قد وقعت لصاحب المعاش، ويتم الحصول على الخدمة من خلال:

- تقديم طلب صرف المنحة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

المستندات المطلوبة تشمل

- شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج الخاص بالمستفيدين من المعاش.

- المستندات التي تثبت أحقية كل حالة من المستحقين.