شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر صفر لعام 1447 هجريًا عقب صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء هلال شهر صفر لعام 1447 هجريا، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو، وهو الموافق ليوم 29 من شهر المحرم، وذلك عقب صلاة المغرب من خلال اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد شهر صفر لعام 1447هـ، حيث يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 12 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الخميس 29 من المحرم 1447 هـ الموافق 2025/7/24م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك يكون يوم الجمعة 2025/7/25م هو المتمم لشهر المحرم 1447هـ، وتكون غرة شهر صفر 1447 هـ فلكيًا يوم السبت 2025/7/26م.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

وجاء فى "شرح سنن ابن ماجه" للسيوطى (ص: 259، ط. قديمى كتب خانة): [قوله: «ولا صَفَر» بفتحتين كانت العرب تزعم أنه حية فى البطن واللدغ الذى يجده الإنسان عند الجوع من عضه. وقيل: هو الشهر المعروف كانوا يتشاءمون بدخوله ويزعمون أن فيه يكثر الدواهى والفتن. وقيل: أراد به النسيء؛ فإنَّ أهل الجاهلية يحلّونه عامًا ويحرمونه عامًا، ويجعلون المحرّم صفرًا ويجعلون صفرًا من أشهر الحرم. قال جل ذكره: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 37] الآية، فأبطل كل هذه المزعومات ونفاها الشارع] اهـ.

فالتشاؤم بشهر صَفَر -الذى هو أحد أشهر السنة الهجرية لزعم أنه شهر يكثر فيه الدواهى والفتن- هو من الأمور التى نهى عنها النص النبوى الشريف.