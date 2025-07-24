شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حبس شهاب أرض الجمعية.. مادة تمنع حبس أو حجز الأطفال مع البالغين والان مع تفاصيل الخبر

سطرت محكمة الطفل كلمة النهاية فى واقعة تعدى الطفل شهاب "سائق توك توك"، والمعروفة بـ"شهاب أرض الجمعية"، بعد حبسه سنتين وإيداعه إحدى دور الرعاية.

فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يودع الطفل فى الحبس ولا الحجز مع البالغين طبقا لباب المعاملات الجنائية من القانون وبالتحديد المادة 112.

ونصت المادة على: لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.