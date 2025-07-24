شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحق لك استرجاع أو استبدال مشترياتك؟ جهاز حماية المستهلك يجيب والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقوقهم القانونية في استرجاع أو استبدال السلع، خاصة عند اكتشاف عيوب أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها، وذلك فى ظل تزايد عمليات الشراء من المتاجر والأسواق.

وبحسب جهاز حماية المستهلك، يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، أو خلال 30 يومًا في حال وجود عيب بالسلعة أو كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك دون تحمل أي رسوم إضافية.

لكن في المقابل، يُستثنى من هذا الحق عدد من الحالات، منها:

- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تغليفها تمنع إعادتها لحالتها الأصلية.

- السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.

- السلع التي تم تصنيعها بمواصفات خاصة بطلب المستهلك، ما لم يظهر بها عيب.

- الكتب، الصحف، المجلات، البرمجيات، والمجوهرات.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف.

ويؤكد الجهاز أنه في حال تعرض المواطن لأي مخالفة أو تعنت من البائع، يمكنه تقديم شكوى من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر الرابط الإلكتروني:

