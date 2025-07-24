شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الرتب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

تتميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بنظام كنسي دقيق قائم على تسلسل هرمي من الرتب، ينظم الحياة الروحية والإدارية داخل الكنيسة، ويعكس امتدادًا لتقاليد رسّخها الآباء منذ القرون الأولى.

وتبدأ الرتب الكهنوتية بالشماسية، وهي أولى درجات الخدمة، وتشمل رتبًا فرعية مثل الإبصالتس (المرنم)، والأناغنستس (قارئ)، والإيبدياكون (الشماس الكامل)، ويُساعد الشماس في الصلوات والقداسات ويقوم بخدمة الهيكل والشعب.

ويأتي بعد ذلك القس، وهو الكاهن الذي يُرسم لخدمة مذبح معين، ويقوم بأسرار الكنيسة مثل التناول والمعمودية والاعتراف، ويكون مسؤولًا عن رعاية شعبه روحيًا.

أما القُمص، فهي رتبة كهنوتية أعلى تُمنح للقس الذي أثبت أمانته في الخدمة، وتُعد تقديرًا كنسيًا لمكانته وخبرته، وغالبًا ما يُعتمد عليه في الإشراف على عدة كنائس أو خدمات موسعة.

ويأتي في قمة الهرم الكنسي الأسقف، وهو الراعي المسؤول عن إيبارشية (منطقة كنسية)، وله سلطان رسامة الكهنة والشمامسة، وتوجيه الحياة الكنسية والتعليمية.

ويترأس الكنيسة البابا، وهو أسقف الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويُعد خليفة مارمرقس الإنجيلي، وله السلطة الروحية والإدارية العليا.

وتُظهر هذه الرتب وحدة الكنيسة وتنظيمها، كما تعكس عمق التقاليد القبطية الممتدة منذ القرون الأولى للمسيحية في مصر.