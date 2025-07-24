احجز بدرى وسافر مرتاح.. قائمة مواعيد قطارات الإسكندرية الخميس 24-7-2025

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثير السفر بالقطارات على خطوط السكة الحديد، وحددت هيئة السكة الحديد مواعيد ثابتة للقطارات، وينشر الخليج 365 قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - الإسكندرية، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

